Eden Hazard, a Real Madrid támadója a Skysportsnak adott interjút, amelyben korábbi csapatáról kérdezték. A belga sztár örül a Chelsea sikerének és reméli, hogy Frank Lampard irányítása alatt a londoniak formája kitart az idény végéig.



"Amikor nézem a meccseiket, azt látom, hogy ugyan nincs Hazard, de mégis van party. Gólokat szereznek, ráadásul sokat. A szurkolók örülhetnek, hiszen a csapat a harmadik helyen áll a bajnokságban. Szóval szerint remek szezonjuk lesz. Ehhez nincs más dolgunk, mint tartani a jelenlegi formájukat és sorra nyerni a mérkőzéseket."



Willian és Jorginho remek formájáról is beszélt a belga játékost, valamint arra a kérdésre, hogy szívesen játszott volna e korábbi csapattársa, Frank Lampard irányítása alatt.

"Persze, természetesen. Mindig jó érzés, mikor olyan nagyszerű játékosokkal játszol együtt, mint Willian vagy Jorginho. Ugyanakkor látni lehet, hogy a fiatal tehetségek is ügyesek. Nagyon jó látni, hogy a Chelsea most topformában van, remélem ez így is marad."



Borítókép: Richard Heathcote/Getty Images