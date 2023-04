Graham Pottert nemrég menesztették a Chelsea vezetőedzői posztjáról, mindössze 7 hónap után. Időközben a kékek az ideiglenes helyettesét is megtalálták: Frank Lampard veszi át a csapatot a szezon végéig.



Az edzőváltással kapcsolatban megszólalt a klub horvát középpályása, Matteo Kovacic is, aki érezhetően kedvelte Pottert, de nyitottan várja a munkát Lampard kezei alatt is.

„Meg kell köszönnünk Potternek azt a munkát, amit itt végzett. Jól tette a dolgát, de valljuk be, neki sem volt egyszerű a helyzete a rengeteg változás közepette.” – utalt ezzel a játékos arra, hogy a kékek rekordmennyiségű új játékost igazoltak, akiket nem tudott megfelelően beilleszteni a keretbe a tréner.

„Végülis, könnyebb kirúgni egy edzőt, mint 30 játékost…”

„Lampard? Ismerjük, korábban már dolgoztunk együtt, szóval jó hír, hogy ő vette át a csapatot.”



„Nagyon nyugodtan érkezett, tisztán elmondta, mit vár tőlünk, így a következő napokban csak figyelnünk kell és átvenni az elképzeléseit.”

„Van még két meccsünk a Real Madrid ellen, úgyhogy itt a lehetőség, hogy bebizonyítsuk, elérhetünk valami sikert a szezonban!”

Mateo Kovacic knows where everything went wrong for Graham Potter.



The midfielder believes 30 Chelsea stars should take responsibility for Potter's sacking.https://t.co/XuR4D2aN6W