A Manchester United általában főszereplő az átigazolási piac ideje alatt, és valószínűleg idén nyáron sem lesz másképp.



Ugyan a hússzoros angol bajnok szebb napokat is megélt, ettől függetlenül rendszeresen boronálják össze újabb és újabb futballistával, a nemrégiben lezárult téli átigazolási időszakban például 113 játékossal hoztak hírbe.



Bár még csak márciust írunk, de már most attól hangos a nemzetközi sajtó, hogy a nyáron kikkel erősíthet a csapat. Leginkább az Aston Villa támadó középpályásának, Jack Grealishnek, a Dortmund tehetségének, Jadon Sanchónak, valamint a Leicester City középpályásának, James Maddisonnak a neve merült fel, mint lehetséges célpont.



Jack Grealish idén berobbant a Premier League-ben, ráadásul bizonyította, hogy a birminghami együttesnél erősebb csapatban is megállná a helyét. A The Sun arról számolt be, hogy a United hajlandó akár 60 millió fontot is fizetni a játékosért, akinek hetente 150 ezer fontos fizetést kínálna. Az Aston Villa húzóemberének egyébként 45 millió font a kivásárlási ára, így egészen biztos, hogy hosszú sorok fognak állni érte a nyáron.



Az angol csodatini, Jadon Sancho is minden bizonnyal klubot vált a nyár folyamán. Legalábbis a Bleacher Report szerint, amely azt állítja, hogy Sancho „kacérkodik” a gondolattal, hogy az angol gyárvárosba visszaköltözzön. Vissza, ugyanis a 19 éves támadó 2017-ben igazolt a Manchester City-től a Dortmundhoz, a remek teljesítményének köszönhetően pedig több Premier League-ben szereplő klub figyelmét is felkeltette, többek között a Manchester Unitedét.



Amennyiben Solskjaer legénysége összekapná magát az idei szezonban és elérné célját, az az a Bajnokok Ligájában való indulást, abban az esetben jóval nagyobb esélye lenne megszereznie Sanchót. A Sun értesülései szerint az angol rekordbajnok klubnak 122 millió fontot kellene fizetnie a Borussia Dortmundnak a játékosért. A United alighanem ezt a transzfert megengedheti magának, főleg, hogy hatalmas tehetségről van szó.



A Sky Germany riportere, Jesco von Eichmann a következőket mondta a támadóról:

"A nyáron távozni fog a Dortmundtól, ez biztos. Az még egyelőre nem tiszta, hogy mely csapathoz igazol. Azt hallottam, hogy a nagy klubok közül a Manchester United az egyik, aki érdeklődik iránta. A Dortmund igazgatója, Michael Zorc az elmúlt héten elmondta egy interjúban, hogy nem kapott még ajánlatot Jadon Sanchóért. Ma megkérdeztem tőle ugyanezt, és csak mosolygott. A jövőben lesznek majd ajánlatok Sanchóért. Tovább fejlődik. Nagyon fáradt volt a szezon első felének végén, viszont most nagyon fitt és remekül teljesít. Javított a viselkedésén és a hozzáállásán is. Ugyanis nehézségei voltak a pontossággal, többé-kevésbé minden nap késett. Viszont változtatott ezen azóta, tehát tényleg fejlődik. Az edzéseken keményen dolgozik, Lucien Favre pedig nagyon elégedett vele. Azt hiszem, hogy a téli szünetben átgondolt néhány dolgot, azóta pedig profiként teszi a dolgát."



Ole Gunnar Solskjaer leginkább fiatal és tehetséges labdarúgókat szerződtetne, ugyanis a norvég szakember minden bizonnyal már a jövő Manchester Unitedjét építené. Elsősorban a támadószekciót erősítené a „babaarcú gyilkos”, hiszen a jelenleg sérült Marcus Rashfordon kívül, csak Anthony Martial áll és a 18 éves Mason Greenwood bevethető. Bár utóbbi bizonyította, hogy fiatal kora ellenére lehet rá számítani. Ugyan a téli átigazolási időszakban kölcsönbe érkezett Kínából Odion Ighalo, és a nigériai csatár már az első gólját is megszerezte új csapatában, ettől függetlenül nem tennénk rá túl nagy összeget, hogy marad a klubnál.



A három említett játékoson kívül egy „nagy hal” is érkezhet az együtteshez, ugyanis a Goal értesülései szerint Harry Kane a nyáron akár a Manchester Unitedhez is igazolhat, mivel nem szeretné kivárni a Spurs hosszútávú építkezését. A támadó állítólag egy olyan csapathoz szeretne igazolni, amely a közeljövőben harcban lehet a Premier League-ért és az európai kupákért. Amennyiben a Tottenhamnek nem sikerül kvalifikálnia magát a jövő évi európai kupasorozatok egyikébe, akkor nagyon valószínű, hogy távozni fog a játékos.



A játékoshoz közeli hírforrások nemrég arról számoltak be, hogy a csatár hajlandó lenne a Unitedhez igazolni, ehhez azonban Ed Woodwardnak ajánlatot kell tennie érte.

Így festhet a United kezdőcsapata a 2020/21-es szezonra:



Kérdezhetnénk, hogy hol van Paul Pogba?!



Nos, a francia játékos szezonja katasztrofálisan alakul eddig, ráadásul profizmusát és hozzáállását számos alkalommal megkérdőjelezték már. Így elképzelhető, hogy a Vörös Ördögök megválnak világbajnok labdarúgójuktól, és az érte kapott pénzből megerősítik a csapatot.



