A Tottenham Hotspur futballklub 175 millió fontos banki kölcsönt vett fel, hogy ellensúlyozza a koronavírus-járvány miatt elmaradt bevételeit.

A londoni egyesület csütörtökön közölte: jövő júniusig körülbelül 200 milliós kára keletkezik abból, hogy nem rendezhetett mérkőzéseket és más sporteseményeket a stadionjában. Hozzátette: a klubot működtető gazdasági társaság jogosult a kormány által kidolgozott rendszerben rövid távú hitel felvételére, az összeget pedig nem játékosok vásárlására fogják fordítani.



"Már március 18-án úgy fogalmaztam, hogy a klubnál töltött húsz évem alatt sok akadállyal szembesültem, de egyik sem volt ekkora" - mondta most a Spurs elnöke, Daniel Levy.



Hozzátette: most minden érdekeltnek, az egyesületeknek, a tudósoknak, a járványügyi-szakértőknek, a kormánynak és az élő eseményekkel foglalkozóknak azon kell dolgoznia, hogy biztonságosan visszavezethessék a nézőket a sport- és szórakoztató-létesítményekbe.



A Tottenham egymilliárd fontból épített, tavaly átadott új stadionjában idén a futballmeccsek mellett rögbi és NFL-mérkőzéseket rendeztek volna, illetve ez az aréna lett volna az Anthony Joshua-Kubrat Pulev nehézsúlyú ökölvívó-csata helyszíne is.

Borítókép: John Walton/PA Images via Getty Images