A Liverpool a Leicester City ellen aratott 3-1-es diadalnak köszönhetően jutottak tovább a negyedik fordulóba, de ahogy már többször előfordult ebben a szezonban, Klopp emberei kénytelenek voltak hátrányból fordítani a győzelemhez.

Alig három perc elteltével a Leicester egy szempillantás alatt védekezésből támadásba fordult, amikor Kasey McAteer lazán a hosszú sarokba gurította a labdát, és megszerezte a vezetést, bár a Liverpool úgy érezte, hogy Kostas Tsimikast szabálytalanul állították meg. A Leicester a félidőig megtartotta csekély előnyét, de alig három perccel a folytatás után Ryan Gravenberch megtalálta honfitársát, Cody Gakpót, a holland pedig az alsó sarokba helyezte a labdát. A Liverpool a 70. percben Szoboszlai Dominik bombagóljával megszerezte a vezetést. A Liverpoolnak több lehetősége is adódott, hogy eldöntse a mérkőzést, de már csak egy gól esett a 89. percben Diego Jota révén.

Szoboszlai mennydörgő találata volt a második gólja a klubban, miután a hónap elején az Aston Villa ellen is hatalmas találattal rukkolt elő. Klopp lelkesen nyilatkozott a nyári szerződtetéséről egy újabb lenyűgöző szereplés után.

„Olyan régóta van már itt velünk, hogy elfelejtettem, mit is gondoltam, amikor megérkezett. Az edzések első percétől kezdve lenyúgöző volt.Ő egy top srác. Egy nagyon természetesen magabiztos fiú, és nagyon keményen dolgozik, aminek meg is van az eredménye. Miután pályára lépett két nehéz szituációja volt, majd utána egyből felvette a játék ritmusát. Ez nagyon fontos. Élvezi, hogy itt lehet, és nyilván az emberek is értékelik. Ez egy jó helyzet. Sokáig tartson így. Nem kell mondanom neki, hogy lőjön, tudja ezt nagyon jól. Ami kapura megy, az egy gránát. A Premier League-meccseken láthatod, hogy mindenki megpróbálja blokkolni őt, pontosan ezért. De ha átjut a védőkön, akkor jó esély van rá, hogy a hálóban köt ki a labda. Fantasztikus gól volt” - mondta Klopp a meccs utáni sajtótájékoztatóján.

Kloppék figyelme most ismét a Premier League-re és a Tottenham Hotspur elleni, szombat esti rangadóra irányul.



Borítókép: Matt McNulty/Getty Images