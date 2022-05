Jürgen Klopp beszédét imádták a rajongók.



Ahogy arról korábban beszámoltunk a Liverpool 1-0-ra kikapott a Real Madridtól a Bajnokok Ligája döntőjében. A „Vörösök” ennek ellenére nem búslakodtak sokáig, és úgy döntöttek, megtartják a Manchesteren áthaladó felvonulásukat, hogy a szurkolókkal együtt ünnepelhessék meg a sikertelennek így sem mondható szezont.



Annak ellenére, hogy a Madrid elleni vereség még friss volt, többezer szurkoló özönlött az utcákra, hogy láthassa a csapat tagjait. A nyitott buszon utazó játékosokat tapsvihar, színes füst és üdvrivalgás várta. Ezt látva, a menet elején még szomorkodó játékosok hamar felvidultak. Így tett Jürgen Klopp is, aki aüzent is szurkolóinak.



Amikor az LFC TV műsorvezetője, Peter McDowall megköszönte a szezonban végzett munkáját, Klopp így válaszolt: „Szívesen!”



"És mindnyájatokat szeretlek. És nem vagyok részeg... még egy kicsit sem. Ez csak érzelem…” – mondta.



