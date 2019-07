Jürgen Klopp kedden New Yorkban adott sajtótájékoztatón

Itt újra megemlítette, hogy a még nézelődnek esetleges átigazolások után.

Ha a Premier League-ben meg akarják verni a ManCity-t, akkor a csapat bizonyos dimenziói további erősítést igényelhetnek, bár csak óvatosan és a legszükségesebb mértékben, tekintettel a tavalyi igazolási hullámukra (Alisson, Fabinho, Naby Keita,Virgil van Dijk), ami elég alapos és jól felépített volt.

Utalt rá, hogy a támadó sorra is ráférhetne még némi erősítés.

A fiatalok közül behozott két középpályást sem tenné azonnal maximális terhelés alá, nem érezné fairnek velük szemben.

De azt is hangsúlyozta, hogy ha nem igazolnak senkit a már megszerzett Sepp van den Berg-en kívül, az sem gond, a csapatot már most is késznek érzi. Olyannak, amivel nyugodt szívvel kezd neki a szezonnak.

