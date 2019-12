A labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Liverpool 2024 júniusáig szerződést hosszabbított Jürgen Klopp vezetőedzővel.

A Vörösök honlapján olvasható beszámoló szerint az 52 éves német szakember segítőivel is megegyeztek a folytatásról, így változatlan marad az edző stáb.



Amikor 2015 őszén jött a felkérés, úgy éreztem, én és a klub tökéletesek vagyunk egymás számára. Most azt érzem, hogy alábecsültem a helyzetet - fogalmazott Klopp, aki azt mondta: az, hogy látja a fejlődést a csapaton, csak még több munkára sarkallja. Számára az egy szándéknyilatkozat, hogy a klub a továbbiakban is szeretne a tudására építeni, és továbbvinni azt, amit közösen elértek eddig.



Hozzátette: az emberek azt látják, ami a pályán történik, és bár ez a legfontosabb, nem ez az egyetlen dolog, ami zajlik.



"Látom a tulajdonosok elkötelezettségét azóta, hogy 2015 őszén idejöttem. Hiszünk egymásban, ennek hozománya a szerződéshosszabbítás" - nyilatkozta az edző.

