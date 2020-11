Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere kifakadt a Sky Sportsnak adott interjúban, és mivel megjegyzést tett a műsorszolgáltatókról, ezért az interjú nagy részét inkább kivágták és nem adták le.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a címvédő Liverpool 3-0-ra legyőzte a vendég Leicester Cityt az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában, a vasárnapi játéknap rangadóján. A sérüléshullám sújtotta csapat a hatodik sikerét aratta a PL-szezonban, és a legutóbbi öt fordulóban megőrizte veretlenségét.



(Kép: Jon Super - Pool/Getty Images)



Ráadásul a vörösök legutóbb 2017. április 23-án szenvedtek vereséget hazai pályán a Premier League-ben, azóta 64. meccsen maradt veretlen a csapat, ezzel új klubrekordot állított be Jürgen Klopp csapata.

A meccs lefújását követően a német menedzser még sem volt maradéktalanul elégedett, lévén, hogy Naby Keita révén több nőtt a sérültek száma a csapatban.



Az RB Leipzig korábbi középpályásának combhajlító izma sérült meg, ami miatt az 54. percben le kellett cserélnie Kloppnak.



(Kép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)



A német szakember a mérkőzés utáni interjúban kifakadt a sűrű versenynaptár miatt, ugyanis elmondása szerint a járvány alaposan próbára teszi a játékosokat, akik így sokkal fáradtabbak és könnyebben megsérülnek. Klopp nem először szólalt fel az ügyben.



"Bármikor, amikor felszólaltam az ügyben, az soha nem csak rólunk szólt, hanem minden játékosról, olyan labdarúgókról, akik jövő nyáron az Európa-bajnokságon fognak szerepelni." - mondta Klopp Geoff Shreevesnek.

Jurgen Klopp on injuries and the broadcasting schedule.



This part of his interview wasn’t aired by Sky, probably because he was speaking absolute facts.



Well in, Jurgen! pic.twitter.com/lrW50IycIV