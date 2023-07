Szerdán került napvilágra a hír, hogy Jordan Hendersonért bejelentkezett a Steven Gerrard vezette Al Ettifaq.



Fabrizio Romano szerint a játékos hajlik is váltásra, mitöbb, el is fogadta az arab csapat ajánlatát.

BREAKING: Jordan Henderson has accepted Al Ettifaq proposal. There’s verbal agreement in principle. Contract agreed.



Deal now depends on Liverpool and Al Ettifaq discussing on the fee, no chance to let him leave for free



Hendo spoke to Klopp today and there’s green light. pic.twitter.com/wJ2CyaHu60