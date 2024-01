A Liverpoolnak Virgil van Dijk nélkül kellett játszania az Arsenal elleni FA-kupa összecsapáson a játékos betegsége miatt.

Ennek ellenére a Vörösöknek sikerült egy fontos 2-0-ás győzelmet aratniuk. Többek között Ibrahima Konate és Jarell Quansah teljesítménye segített a Liverpoolnak abban, hogy kapott gól nélkül zárják a mérkőzést.

A mérkőzés után Jürgen Klopp meg is osztotta véleményét a párosról.

A Liverpoolfc.com-on keresztül így nyilatkozott: „Csúcs, csúcs. Ó, Istenem, a szörnyű pillanat az volt, amikor Ibou kétszer is a földre került, aztán Jarell is elesik, egy kicsit meg is rándult. Igazából azt gondoltam, hogy ennyi volt, és akkor nagyon trükkös lett volna a meccs elején".

„Nagyon jó volt Konate és Quansah is, de Joey Gomez is ismét jól játszott, valamint Trent is kivételes. Aztán ott van Alisson Becker a nehezebb pillanatokra, szóval ez is hasznos volt számunkra" - folytatta.

„Nehéz mérkőzés volt, megpróbáltunk mindenre felkészülni, de felkészültem-e egy dupla 10-esre és egy magas szélsőre? Nem, szóval ez inkább az én hibám, mintsem a fiúké. Volt egy félidőnk, hogy lássuk, megnézzük, tanuljunk belőle, és a második félidőben sokkal jobb volt a felállás” – zárta gondolatait a Liverpool menedzsere.

A Liverpool ezzel a fontos győzelemmel továbbjutott az FA-kupában, és továbbra is versenyben van összes trófeáért ebben a szezonban.





Borítókép: Julian Finney/Getty Images