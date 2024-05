Jürgen Klopp 8 és fél év után utolsó mérkőzésére készül az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool élén. A német szakember csapata már tét nélküli meccsen lép pályára, hiszen biztosan harmadik helyen zár majd a 'Pool, de a Wolverhampton ellen nem is emiatt igyekeznek majd a győzelemre hajtani, hanem a szép és különleges búcsú miatt.

Az 56 éves edző már leszögezte, hosszú szünetre készül, egy ideig nem szeretne a futballal foglalkozni és az is biztos, Angliában nem vállal soha más klubnál munkát, bárki is keresse majd. Ha pedig újra vezetőedző lesz, akkor valahol más. Ezzel azért azt is elárulta, hogy lehet, nem tér már vissza a labdarúgás világába, de azért erre elég kevés az esély, hiszen minden bizonnyal néhány hónap múlva bőven akadnak majd kérői.

Jurgen Klopp on his future: "It will be a long break, for sure".



"It might even be it".



"My time in England is definitely over because I will not coach another team here. If I manage again, it will not be around the corner". pic.twitter.com/hAD40JFlmZ