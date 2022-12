Luis Diaz, a Liverpool szélsője egy ideje sérüléssel bajlódik, azonban úgy nézett ki, hogy hamarosan visszatérhet. A csapat dubai edzőtáborából viszont rossz hírek érkeztek, a 25 éves játékos felépülése visszaesett.

A Goal infói szerint erőnlétileg nem tud megfelelően fejlődni a szélső, Klopp és stábja pedig már vissza is küldte őt Angliába.

„Nagy csalódás ez mindannyiunk számára. Nem volt semmi különös eset, a semmiből jött. Ez egy igazi arculcsapás nekünk.”

Van azonban öröm is az ürömben, mivel Harvey Elliott jól mozgott a Lyon elleni meccsen, így az ő felépülése a végéhez közeledik.

Klopp on Luis Diaz: "It is a big disappointment for all of us. It was a non situation. Heard something. We had a look the next day. It was a proper smash in the face."