Jürgen Klopp finoman szólva sem értett egyet Roy Keane felvetésével, miszerint a Liverpool „hanyag” játékkal győzte le hétfő este az Arsenalt 3-1-re.

Alexander Lacazette révén az Ágyúsok szerezték meg a vezetést a 34. percben, onnantól kezdve viszont a Liverpool dominált, és nagyjából tíz perc éltével meg is fordította az állást. Sadio Mané, Andrew Robertson és Diogo Jota góljaival pedig magabiztos győzelmet aratott a hazai csapat.



A meccs után Roy Keane dicsérte a Liverpoolt, azonban hozzátette, hogy egyszer-kétszer bizony hanyag volt a védelem, utalva egy Alexandre Lacazette helyzetre, amiből gól született.



A mérkőzés utáni interjúnál Klopp meghallotta a Manchester United korábbi középpályásának megjegyzését, azonban egyáltalán nem volt elragadtatva azzal, hogy hanyagnak nevezték a csapatát, így elő adásban állt ki tanítványai mellett.

"Jól hallottam, Mr. Keane azt mondta, hogy ma hanyag teljesítményt nyújtottunk?" – kérdezett vissza Klopp.



"Szerintem rosszul hallottál, nem vagyok benne biztos, hogy jól értetted, amit mondtam." – próbált Keane védekezni, és megmagyarázni az álláspontját.



"Abszolút kivételesen játszottunk ma. Semmi sem volt hanyag a játékunkban. Domináltunk egy olyan csapat ellen, amely remek formában van, de hogy a fenébe kerüljük el, hogy megkontrázzanak minket? Alissonnak be kellett mutatnia egy gyönyörű védést, és még volt két helyzetük, de ettől eltekintve kivételesen jól futballoztunk" – mondta a német.



Az interjú után Keane viccesen megjegyezte, hogy a német tréner túlságosan „érzékeny”.



"Nagyon érzékeny, nem igaz? Képzeljétek, milyen lenne, ha kikaptak volna?"

"Imagine if they'd lost..." Roy Keane relished his post-match interview with Jurgen Klopp pic.twitter.com/XemHMRi2Vw