Jürgen Klopp a hétfő este 4-2-re megnyert PL-találkozó utáni sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a cserét megelőző szituációban sérült meg a combhajlító izma Szoboszlainak, majd hozzátette, további részletekkel egyelőre nem tud szolgálni, a pontos diagnózisra várni kell.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 64. percben combját fogva, fájdalmas arccal hagyta el a pályát.

A Liverpool a győzelemmel megerősítette helyét a tabella élén.

Started 2024 the right way. Happy New Year pic.twitter.com/EzdnZnc7DD