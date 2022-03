Jürgen Klopp elismeri, hogy nehéz lesz megtartani Divock Origit és Takumi Minaminot ezen a nyáron, mivel a két játékos nem jut elég játékidőhöz.



A Liverpool januárban szerződtette Luis Diazt a Portótól, így még tekintélyesebb lett a támadósora. Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino és Diogo Jota mellett Divock Origire és Takumi Minaminora is számíthat Jürgen Klopp ám ez nemcsak örömöt jelent a vezetőedzőnek, hanem problémát is. Utóbbi két játékos Diaz érkezésével háttérbe szorult, és ez nagy valószínűség szerint megpecsételi a sorsukat.



Klopp nemrég arról beszélt, tisztában van vele, hogy nehéz lesz megtartani Origit és Minaminot a következő szezonban, mivel szeretnének több játéklehetőséget kapni.



„Őrület (milyen támadósorunk van), mert még Divock és Taki is nálunk van. Hihetetlenül nehéz ez neki és nekem is, mert az ilyen dolgok nagyon kemények. Taki hihetetlen formában van” – mondta Klopp a Sky Sportsnak.



„Nem valószínű, hogy a keret létszáma pontosan ilyen marad. Természetesen néhány játékos úgy gondolja, hogy nem játszik elég gyakran, és meglátjuk, mi jön ezen a nyáron, és megoldást találunk ezekre a helyzetekre. De a csapat magjának együtt kell maradnia. Ehhez nem fér kétség” – tette hozzá.

A Liverpool jelenleg második helyen áll a tabellán az angol bajnokságban, négy ponttal lemaradva a Manchester Citytől.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Facebook.com/Liverpool FC