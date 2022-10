Jürgen Klopp elárulta, mit mondott neki az Aston Villától nemrég menesztett Steven Gerrard.



Steven Gerrardot már többször kikiáltották Jürgen Klopp lehetséges utódjának, de a Liverpool egykori ikonja most elég távol áll ettől a szinttől, ugyanis nemrég elküldték az Aston Villától. Eközben Klopp, aki tavaly tavasszal 2026-ig hosszabbított, szintén szenved.

A német szakember Gerrard menesztését követően egyből felvette a kapcsolatot az egykori sztárjátékossal, egy sajtótájékoztatón pedig azt is elárulta, miről beszélt vele.



„Biztos vagyok benne, hogy visszajön. Hét éve vagyok a Liverpoolban, különböző okok miatt keveset találkoztunk, de így is szoros kapcsolat alakult ki közöttünk, mindig is követtem őt” – mondta a német.



„Ma délelőtt gyorsan beszélgettünk egy kicsit, bár nem túl mélyen. El tudom képzelni, hogy ez csalódás számára annak alapján, amit el akart érni az Aston Villában.”



Klopp azt is hozzátette, úgy véli, fontos lesz, hogy Gerrard miként reagál a történtekre.



„Ilyen dolgok megtörténhetnek. Sok nagyszerű edzőnek különböző okok miatt kellett elhagynia a klubokat. Vissza fog térni, ebben száz százalékig biztos vagyok” – zárta szavait.

Borítókép: Andrew Powell/Liverpool FC a Getty Image