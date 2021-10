A Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp állítása szerint, Steven Gerrard az a játékos, akit igazán szeretett volna a csapatában látni.

Steven Gerrard egész pályafutását Európában töltötte Liverpoolban. 2015 nyarán távozott a Los Angeles Galaxy-ba. Másfél szezont töltött az MLS-ben, majd szögre akasztotta a stoplist. Klopp néhány hónappal Gerrard távozása után váltotta a Liverpoolban Brendan Rodgerst.

A This Is Anfield című lapnak adott interjújában Klopptól megkérdezték, melyik játékossal dolgozott volna a legszívesebben. A válasz egyértelmű volt.

„Ez könnyű. Stevie (Gerrard). Három-négy évvel ezelőtt játszottunk Sydey-ben, és a szezon után nem volt megfelelő a csapatunk, és meghívtuk McManamant, Aggert, Jamie Carraghert és Stevie -t. Természetesen mindannyian nagyon jók voltak. De Stevie, milyen játékos volt akkor még! Azt hiszem, már akkor visszavonult, és talán az ifi csapatnak volt az edzője. Hihetetlen volt. Stevie és én együtt, ő a pályán irányít, míg én a szélen edzőként… jó lett volna. Szóval Stevie. Hat évvel ezelőtt más választ adtam volna, de most itt vagyok, és személyesen és játékosként is ismerem őt, így ez most egyszerű válasz lett.”

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: premierleague.com