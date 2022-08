Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere elmondta, nem szorgalmazza, hogy további játékosokat szerződtessenek a nyári átigazolási szezonban.

Darwin Nunez, Fabio Carvalho és Calvin Ramsey idén nyáron kerültek a vörösökhöz, ez pedig épp elég erősítés volt a német szerint.

„Túl sok a sérültünk, ez igaz, de ezt a problémát nem tudjuk azzal megoldani, hogy játékosokat igazolunk. Ez nem a logikus útja ennek.”



„Természetesen kizárni sem akarok semmit, a piac még nyitva, meglátjuk, mi történik.”

A sérültek listáján szerepel például Diogo Jota és Oxlade-Chamberlain is.

A Liverpool a szombati napon nyitja meg a PL-szezont, a Fulham vendégeként.

