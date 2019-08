Jürgen Klopp

- Egy nyugodt zseni portréja. 3. rész. -

Új ország, új remények

A 2015-ös év nagy változást hozott Klopp életében. Miután nyáron távozott a Dortmundból, októberben szerződtette a Liverpool. Az anfieldi csapat gyengének találta az akkori edző, Brendan Rodgers teljesítményét, így szezon közben menesztette őt. Ekkor jött a német, akinek a segítségével csoportelsőként jutottak tovább az Európa Ligában.





Klopp a szezon közben vette át a Liverpool irányítását.



Youtube.com/FoxSoccer





Az egyenes kieséses szakaszban az Augsburg ellen kezdtek, de csak egy büntetőnek köszönhetően jutottak tovább 1-0-ás összesítéssel. Aztán következett a nagy rivális Manchester United együttese, a kispadon Louis Van Gaal-lal. Az első mérkőzésen 2-0-ra nyertek az Anfield Roadon, a visszavágón elért 1-1 pedig a továbbjutásukat jelentette.





48 évesen kezdett új életet egy másik országban.



Fotó: Andrew Powell/GettyImages



Igen a módszerre, amiben mások nem hittek

Nem sokkal azután, hogy Klopp átvette a Livderpool irányítását, Ian Graham, a csapat elemzőrészlegének a vezetője berontott hozzá az irodába, kezében egy nagy kupac papírral. A papírokon a Dortmund korábbi teljes szezonjának és hibáinak elemzése állt, amit Graham a saját maga fejlesztette algoritmus alapján készített, anélkül, hogy egyetlen meccset is látott volna. Klopp hitte is, nem is, mivel tudta, hogy Grahamet korábban már több nagy klub is elküldte. Ennek ellenére látta a rendszert abban, amit Graham előadott, és elkezdett vele együttműködni. Az említett algoritmus használatának eredménye lett például Mohamed Salah leigazolása is.



Kísért a múlt

A négy közé jutásért Klopp a volt csapatával, a német Dortmunddal találta szemben magát. Az első meccsen elért 0-0 után, a visszavágón drámai körülmények között 4-3-ra nyert a Pool. Ezt követően szintén erős meccsen ejtette ki a spanyol Villareal együttesét is az elődöntőben.



Szembe kellett néznie volt csapatával.



Fotó: Clive Brunskill/GettyImages



A döntőben emiatt a Liverpoolt tartották esélyesebbnek, azonban a Sevilla együttese megállította a Klopp gárdát a döntőben, ahol 3-1-re kaptak ki. Ugyan ebben az évben a bajnokságban a 8. helyet szerezte meg a csapat, de már érezni lehetett a változás szelét.

Vissza az élbolyba

A 2016/17-es szezonban a bajnokságban sikerült egy óriási bravúrt elérni a vörösöknek. A negyedik helyen végeztek, a Premier League-ben, ami BL indulást jelentett. Egyszer csak itt volt egy ember, aki összerakja a Liverpoolt.





Mindig jár egy ölelés!

Fotó: Andrew Powell/GettyImages





A selejtezőből a döntőbe

2017/18-as szezon kifejezetten jól indult, sikerült a BL-be jutás a német Hoffenheim ellen, majd a BL csoportkört veretlenül nyerték meg, a 8 közé jutásért a Portot is legyűrték, méghozzá összesítésben 5-0-ra, majd a nagy rivális Manchester City következett. Az első meccsen az Anfield Roadon 3-0-ra nyert Jürgen Klopp együttese, amin a szurkolók is ledöbbentek.





A Liverpool fölényes győzelmet aratott a Manchester City elllen.



Videó: Youtube.com/GoalTv



A visszavágón a Klopp-gárda 2-1-re nyerte meg a csatát és ezzel bejutott BL elődöntőjébe. Itt az olasz fővárosi gárda, az AS Roma volt az ellenfelük, itt nyerni tudtak az első meccsen 5-2-re. A visszavágón kikaptak a római Stadio Olimpicoban 4-2-re, de így is továbbjutottak az ukrán fővárosban rendezendő fináléba. A kijevi Bl döntőben aztán a kétszeres címvédő Real Madriddal mérkőztek, aki ellen jól játszottak, ám Karius kapus sorozatos hibái miatt végül 3-1-re nyert a királyi gárda.



Klopp 2018-ban a hatodik döntőjét bukta el, mégis előre tekintett.

Fotó: Alexander Hassenstein - UEFA/GettyImages





Jürgen Klopp és a Liverpool a vereség ellenére visszatért az elitbe. A bajnokságban megszerzett negyedik hely pedig azt jelentette, hogy ezúttal már egyenes ágon indulhattak a Bajnokok Ligája főtábláján.



Sosem fogy ki a jókedve.



Fotó: Andrew Powell/GettyImages

Borítókép: Alexander Heimann/GettyImages

