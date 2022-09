A Glazer család készen áll eladni a Manchester Unitedet, ám alaposan ki kell nyitnia a pénztárcáját annak, aki szeretné megvásárolni a klubot.



A Glazer család 2005-ben vásárolta meg a Manchester Unitedet, de a szurkolók nagy része elégedetlen a tulajdonossal. Sokan úgy vélik a klub vezetősége nem végzett megfelelő munkát az átigazolási piacon. Az indulatok a Liverpool elleni mérkőzésen tetőfokukra hágtak, ekkor a szurkolók tiltakozással tették világossá, tulajváltást akarnak.



A múlt hónapban a Bloomber még arról írt, hogy a Glazer család a klub kisebbségi részesedésének eladását fontolgatta, most azonban úgy tűnik hajlandó lenne arra, hogy átadja az irányítást.



A Daily Mail most arról számolt be, hogy a tulajdonos az előzetesnél becsültnél olcsóbban, 3,75 milliárd fontért válna meg a klubtól.

Borítókép: Cliff Welch/Icon Sportswire a Getty Images