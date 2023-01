A Brighton szélsője, Leandro Trossard a hírek szerint elhagyta az Egyesült Királyságot, miután közölték vele, hogy nem vehet részt a szombati Liverpool elleni találkozón.

A 28 éves játékos a hozzáállása miatt jutott erre a sorsra, ezt pedig edzője, Roberto De Zerbi sem tagadta.

„Leandro jól ismeri az álláspontom. A Middlesbrough elleni meccs előtt, amikor rájött, hogy nem fog játszani, szó nélkül elhagyta az összetartást.”

„Ez rossz attitűd. Hétfőn beszéltem vele, elmondtam, hogy ez számomra nem elfogadható.”

A játékos ezt követően sem tudta visszanyerni a tréner bizalmát, a következő kihagyás hírére pedig úgy reagált, hogy repülőre ült és meg sem állt Belgiumig.

Trossard jelenleg a Brighton házi gólkirálya a maga hét góljával, ezek közt pedig szerepel egy Liverpoolnak lőtt mesterhármas is az Anfielden.

A szélső szerződése a nyáron lejár, és habár a klubnak opciós joga van további egy évvel meghosszabbítani azt, a játékos minden bizonnyal távozik majd. Ezt az ügynöke is alátámasztotta.

„Nem írunk alá új megállapodást. Az átigazolás az egyetlen megoldás.”

A hírek szerint Tottenham szívesen látná soraiban a belgákkal Katarban is szereplő Trossard-t.

De Zerbi: “Leandro Trossard isn't on the list for next game. The last session before last game, when he understood he wasn't playing, he left the session without telling me anything”. #BHAFC



“I told him I don't like this attitude”, De Zerbi says — via @CParkerTurner. pic.twitter.com/WByyy60RPB