A francia L’Epuipe értesülései szerint a Manchester City felajánlotta Bernardo Silvát a Barcelonának, mindezt azért, hogy le tudják igazolni a helyére Lucas Paquetát.

A 27 éves Silva esetében régóta hallani a Barcelona érdeklődéséről, ám ez csak Frenkie de Jong eladásával válhat komollyá. Állítólag a játékos maga is kérte a City vezetőségét, hogy teremtsék meg neki a távozás lehetőségét.

Úgy fest, a klub hajlandó megadni a portugál játékosnak amit kér, ugyanis hiába van 2025-ig szerződése az angolokkal, ők felajánlották a Barcelonának, 80 millió euróért cserébe.

A madarak azt csiripelik, hogy ennek az oka az, hogy a babakékek megtalálták a játékos helyettesét Lucas Paqueta személyében, így a Silva eladásából befolyt összeget egy az egyben a Lyon középpályására fordítanák.

A brazil játékost 2025-ig köti szerződés a franciákhoz, az előző szezonban pedig 35 meccsen 9 gólt és 5 gólpasszt jegyzett. Paquetáért érdeklődik a Newcastle és az Arsenal is.

Manchester City would be interested in signing Lucas Paqueta from Lyon if Bernardo Silva leaves.



(Source: @lequipe ) pic.twitter.com/YciAtUpA1h