Úgy tűnik, kiszivárogtak az interneten Anglia mezei a közelgő 2024-es Európa-bajnokságra.

Gareth Southgate a nyári németországi tornára készül, mivel az 1966-os világbajnoki győzelem óta az első nagy trófeát szeretné megszerezni az angolok számára.

Az 53 éves szakember ezt megelőzően három tornán irányította a csapatot, a Három Oroszlán legutóbbi alkalommal döntőbe jutott, ahol végül hazai pályán Wembley-ben büntetőkkel veszítették el a finálét Olaszországgal szemben.

A korábbi Premier League védő emellett a 2018-as világbajnokság elődöntőjébe és a 2022-es katari világbajnokság negyeddöntőjébe vezette a válogatottat.

A nyár előtt Southgate márciusban két barátságos mérkőzésen fogadja majd a csapatát Brazília és Belgium ellen, miközben finomítani szeretné a terveit.

Anglia legutóbb novemberben lépett pályára, ahol egy frusztráló döntetlent értek el Észak-Macedónia ellen.

Ahogy közeledünk a nyári tornához, és a várakozás kezd fokozódni, úgy szivárogtak ki az interneten az angolok felszerelései, és több rajongó is elmondta a véleményét az új mezekről.

