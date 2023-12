Nem lehetett egyszerű hétvégéje Szoboszlai Dominiknak, ugyanis a magyar válogatott sztárja nagyon várta a Manchester United elleni rangadót, ennek ellenére nem tudta hozni az elvárt szintet.

Nem volt meg benne az a jól megszokott magabiztosság, labdakezelése sokszor ügyetlen volt, rengeteg pontatlan passzal játszott.

Sajnos erre az angol sajtó is felfigyelt, és több portálon is megemlítették, hogy sokat romlott a játéka az utóbbi meccseken. Egy X-felhasználó még egy videóösszeállítást is készített a középpályás hibáiról, amiket a hétvégén elkövetett.

Dominik Szoboszlai vs. Manchester United | pic.twitter.com/c9X1gnJrA2 — Andy (@Andy3FC) December 18, 2023

Nem könnyű ezt nekünk, magyaroknak nézni, és csak sok sikert tudunk kívánni Dominiknak ahhoz, hogy minél előbb visszanyerje a formáját, és ismét az az ellenállhatatlan játékos legyen, akit megismertünk!

Fotó: John Powell/Liverpool FC via Getty Images