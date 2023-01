Hiába érdeklődött élénken Victor Osimhen iránt a Manchester United, a Napoli által ráaggatott 100 milliós árcédula fényében inkább más irányba eveznének.

A Sky Sports Germany munkatársa, Florian Plettenberg számolt be róla, hogy a Manchester United és a Napoli közt elhidegült a kapcsolat, ugyanis az olaszok sokkal többet kérnénenk a nigériai csatárért, mint amennyit az angolok kiadnának érte.

Összességében elmondható, hogy Lukaku távozása óta nincs klasszikus középcsatára a Unitednek, és úgy látszik, ez a probléma most sem fog megoldódni. Ten Hag és előde is rövidtávú megoldásokkal volt kénytelen apellálni a poszton, ugyanis sem Ronaldónak, sem másoknak nem sikerült stabilan megragadni a poszton.

Wout Weghorst érkezése valamelyest enyhítheti a nyomást, ez azonban szintén csak egy ideiglenes megoldásnak tűnik.

Vannak további jelöltek is Ten Hagék kalapjában, a hírek szerint Dusan Vlahovic, Benjamin Sesko és még Harry Kane is esélyes a posztra, habár utóbbival kapcsolatban valószínűbbnek tűnik, hogy marad Londonban.

News #Osimhen: He is still on the list of #MUFC but no longer the top transfer target in summer. Biggest problem: Too expensive! Neapel wants more than €100m. Been told: Man Utd board is not willing to pay that price and is therefore looking for cheaper solutions. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/j4zTtblwrq