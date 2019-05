A Manchester United, mely a Barcelonával csatázik az Ajax csodatinijéért, Matthijs de Ligtért, úgy tűnik, visszalép a holland védő leigazolásától, a Sky Sports információi szerint.

De Ligt jövője továbbra is a levegőben lóg, mivel ő és ügynöke, Mino Raiola előnyt akarnak kovácsolnia a jó szezonból és a sok érdeklődőből, hogy egy nagyobb szerződést csikarjanak ki.

A United neve az elmúlt napokban egyre gyakrabban merült fel a játékos kapcsán, sőt, úgy tűnt, be is előzték vetélytársukat, meg egyeztek Raiolával, és a játékos is szívesebben menne hozzájuk, de most a Sky Sports azt írja, nem készek kifizetni érte a 80 millió eurót, amit az Ajax akar plusz a 14 milliós éves fizetést.

A Unitedhez közeli források megerősítették a Sky Sportsnak, hogy a klub nem fog lépéseket tenni a középhátvédért, és meg vannak győződve, hogy a Camp Nouba köt ki.

A Barca, mindeközben, megtette ajánlatát, de nem hajlandó emelni az összegeken, hiába akarja Raiola újratárgyalni a feltételeket, amikben korábban már megegyeztek.

Fotó forrása: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images