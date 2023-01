Az Aston Villa szélsője a mérkőzést követően bocsánatot kért a szurkolóktól, amiért kihagyott egy óriási helyzetet, mellyel akár a meccset is megnyerhették volna.

A jamaikai játékos egy remek labdát kapott a Wolves elleni találkozó utolsó perceiben, a labdalevétellel pedig az ellenfél kapusát is meg tudta előzni, a gól mégis elmaradt.

Az esetet követően földre rogyott, Watkins sietett a segítségére. A felsegítés után Bailey a mezének ujjával letörli könnycseppeit az arcáról.

bailey after the game with missing that open goal opportunity, seemed very disappointed and frustrated with himself. #avfc

„Nagyon sajnálom, drukkerek! Hibásnak érzem magam, amiért nem tudtam ma megszerezni nektek a három pontot. Nehéz most ez, nagyon csalódott vagyok.”



„Ma biztosan nehezen fogok tudni elaludni, de igyekszem emelt fejjel túllépni ezen. Köszönöm a sok támogatást!”

Leon Bailey issues apology via IG story to Villa fans after his missed chance at the end of the game. He was in tears at the final whistle! Tru passion



Heads up balla and come back stronger #leonbailey #astonvilla