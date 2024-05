Kieran McKennát, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságból a Premier League-be jutó Ipswich Town menedzserét szinte minden trénert kereső csapat megkörnyékezte az elmúlt napokban, ugyanis futballfilozófiája azt vetíti előre, hogy topedző lehet. A Chelsea, a Manchester United és a Brighton is szeretne volna a kispadján tudni, ő azonban úgy döntött, folytatja a megkezdett munkát és marad a kékeknél.

Sky Sports News understand that lawyers are putting the finishing touches on a new contract for Kieran McKenna to stay at Ipswich Town, which is expected to be signed on Wednesday pic.twitter.com/qE1KMFufEB