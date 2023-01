Antony érzelmes interjút adott a Manchester United Everton fölött aratott 3-1-es győzelmét követően.



A játékos a meccs után arról beszélt a médiának, hogy az összecsapás előtt komoly „sokk” érte őt, az azonban csak most derült ki, hogy mi állt a nyilatkozata mögött.



„Először is, örülök, hogy ismét gólt szereztem, főleg így hazai pályán. Kitűztem magam elé néhány célt ebben a szezonban, és jó, ha gólt szerezek, ha a személyes céljaimra gondolok, de természetesen a legfontosabb a United továbbjutása” – mondta Antony a TNT Sportsnak a Mirror szerint.



„Én is megkönnyebbültem, mert az elmúlt napokban sokkot kaptam, de inkább nem kommentálom a történteket. Egy nagyon nehéz személyes ügy volt, de hálás vagyok Istennek, hogy ezt most a hátam mögött hagyhattam.”



„Hálás vagyok a klubnak, a játékosoknak, az edzőmnek és mindenkinek, aki mellettem volt. Ez már a múlté, örülök, hogy gólt szereztem, és remélem, továbbra sok siker és győzelem vár rám az évben.”



„Most 100%-ban a szurkolók és a klub tiszteletére koncentrálok. Mindannyian tudjuk, mekkora ez a klub, és vissza akarjuk juttatni a Unitedet oda, ahová való.”



„Ez egy nagyon-nagyon nehéz pillanat volt számomra. De Isten mindig mellettem volt, és hálás vagyok a családomnak is. Nekik ajánlom ezt a gólt, mert az ilyen pillanatokban tudja meg igazán az ember, hogy kik szeretik őt igazán” – tette hozzá.



Akkor nem lehetett tudni, mire gondolt Antony, most azonban kiderült, a játékos szilveszterkor autóbalesetet szenvedett és összetörte autóját. Az esetben szerencsére senki nem sérült meg, a labdarúgót azonban sokkolta az eset.



„Sötét volt és csúszós (az út), és rossz döntést hozott. Megrázta, de szerencsére senki nem sérült meg” – mondta egy forrás az esetről a The Sunnak.

Borítókép: Simon Stacpoole/Offside/Offside a Getty Images