A The Athletic szakírója, Laurie Whitwell forrásokra hivatkozva nevezte meg azokat a Manchester United öltözőjén belüli hangokat, amelyek Erik ten Hag ellen uszították a társakat. A történelmileg is pocsék Man United-idény okaként számos dolog szokott előkerülni, de legtöbbször a holland szakember módszerei, illetőleg a játékosokkal szembeni viselkedése, az „öltöző elvesztése” kerül elő.



Whitwell információi szerint Jadon Sancho első keretből való kipenderítése volt az egyik utolsó csepp abban a bizonyos pohárban néhány hangadónak, ám még ennél is fontosabb és nagyobb törést okozott az, amiként Cristiano Ronaldóval bánt a németalföldi szakember. Mert bár a klub a menedzser mögé állt, akadtak olyan játékosok, akik kicsit sem értettek egyet a szakember döntésével.



Whitwell meg is nevezte ezen játékosokat: a korábban a Real Madridnál is CR7-tel futballozó Casemiro és Raphael Varane voltak a leghangosabb kritikusok, a többieket is megpróbálva befolyásolni.



„Elmesélték a csapattársaiknak, hogy Carlo Ancelotti, avagy Zinedine Zidane miként kezelték az ilyen, és ehhez hasonló helyzeteket, illetve a világsztárok igényei, allűrjeit. Ott nagyobb volt a szabadság, és sokkal inkább figyeltek a pihenés mértékére, miközben ten Hag pozíciós stílusú játéka alapból nem is fekszik szerintük a keretnek. És bár a stábtagok jelezték, hogy a LaLiga és a Premier League tempója különbözik, a két harcedzett, címekkel bíró veterán meggyőzhetetlen maradt, ráadásul a kritizáló hangnemet sem hagyták hátra.”



A technikai igazgató, Jason Wilcox érkezése sokat enyhített a csapaton belüli fezsültségen, ám ezen információk birtokában talán érthető, Varane miért maradt ki a City elleni derbi csapatából, avagy hogy miért nem újították meg a szerződését, s távozhat ingyen ezen a nyáron a Unitedtől.

Ugyanakkor Casemiro továbbra is a klub alkalmazottja, csillagászati, 350 000 fontos heti fizetésért, és az FA-kupa győztesnél most minden erővel azon dolgoznak, hogy valahogy el tudják passzolni egy szaúdi klubnak. Mert ha az a vonal elhal, könnyen Erik ten Hag nyakán maradhat a két hangadóból egy!



