Rasmus Hojlund már világossá tette érzéseit a Manchester United-től való esetleges távozásával kapcsolatban a Real Madrid kedvéért.

A nyári átigazolási időszakban a dán válogatott Hojlund a Serie A-ban szereplő Atalantától költözött Manchesterbe egy állítólagos 72 millió fontot is elérő összegért cserébe.

Az idei szezon első felében a 21 éves játékos nehezen tudott beilleszkedni a Premier League-ben.

Négy hónappal azután, hogy csatlakozott a Unitedhez, Hojlund végül megszerezte első bajnoki gólját az Aston Villa elleni drámai 3-2-es győzelem alkalmával még decemberben.

Hojlund az összes versenysorozatot figyelembe véve 29 fellépésén 11 gólt szerzett és kettő gólpasszt adott, miközben kezd magára találni a klubnál.

A közelmúltban mutatott jó formája miatt a hírek szerint a Real Madridba való átigazolása is felmerült.

A DefensaCentral spanyol hírportál szerint a madridiak vezető megfigyelője, Juni Calafat volt megbízva Hojlund megfigyelésével az elmúlt hónapokban.

A csatár azonban a jelek szerint világossá tette érzéseit a Unitedtől való esetleges eligazolással kapcsolatban.

Még augusztusban Hojlund a The Sun szerint egy dán televíziós csatornának nyilatkozott ezzel kapcsolatban: „Ez arról szól, hogy nagyot álmodjunk és merjünk nagyot álmodni. Máskülönben nem éred el a céljaidat. Ritka, hogy mindent egy csomagban kapsz, de azt mondanám, hogy velem és a Manchester Uniteddel most minden összejött. Ez egy tökéletes párosítás."

