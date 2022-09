Szeptember 18-án, az Arsenal Brentford elleni összecsapásán Nwaneri 15 évesen és 181 naposan lépett pályára, ezzel megdöntötte Harvey Elliott (16 éves, 30 napos) rekordját és a valaha volt legfiatalabb debütáns lett a Premier League-ben.

De mit kell tudnunk róla?

Az angol-nigériai játékos 2007 márciusában született. 9 élvesen került az Arsenalhoz, 14 évesen pedig már az U18-as csapatban is gólt szerzett. Ezt követően hívták fel rá Arteta figyelmét.

Nwaneri az angol U16-os és U17-es válogatottban is szerepelt, utóbbiban augusztusban gólt szerzett a Feröer-szigetek ellen.

Nwaneri leginkább támadó középpályásként szeret szerepelni, de középső középpályásként is megállja a helyét (itt mutatkozott be a hétvégén is).

Emellett mindkét szélen, illetve 9-es pozícióban is tud játszani, nagyon fürge és kreatív játékosnak írják le.

„Nagyon ügyes, kiválóan lát a pályán. Technikailag is nagyon tudatos.” – mondta róla az Arsenal akadémiájának vezetője, Jeorge Bird.

Nwaneriért a Manchester United, a Liverpool, a Manchester City és a Chelsea is érdeklődött. Mivel 17 éves koráig nem írhat alá profi szerződést, az Arsenalnak máshogy kell meggyőznie a maradásról.

„Zsigerből jött, hogy becseréljem! Nagyon tetszett, amit láttam tőle korábban, a sérülések miatt pedig muszáj volt betennem a meccskeretbe. Úgy gondoltam, ha lesz rá lehetőségem, bedobom a mély vízbe. Végül megtettem.” – mondta Arteta a meccset követő sajtótájékoztatón.

