Az ESPN összegyűjtötte, az elmúlt öt év Premier Leauge-csapatai közül (amelyek végig tagjai voltak az első osztálynak), melyik klub volt a VAR, vagyis a videóbíró-rendszer legnagyobb nyertese és legnagyobb vesztese. Nem a gólokat, hanem magukat az ítéleket vizsgálták, tehát amelyeket a VAR segítségvel adtak meg vagy vontak vissza, például büntető, kiállítás vagy gól. Ezek differenciáját vizsgálva jött ki az alábbi táblázat, melyben látható, hogy az elektronikus rendszerrel a Brighton járt a legjobban, náluk hattal több olyan ítélet volt, amely a javukat szolgálta.

