Kevin De Bruyne szerződéséből már csak egy év van vissza az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Citynél. A 32 éves középpályás mindent megnyert, amit megnyerhetett az angol együttessel és komoly pletykák röppentek fel, miszerint hajlandó lenne a szaúdi ligában igazolni. A közel-keleti klubok pedig szívesen fogadnák a belga játékmestert, hiszen posztján a világ egyik, ha nem a legjobbja jelenleg.

De Bruyne a belga HLN-nek nyilatkozott és azt mondta, a felesége, Michel készen állna egy egoztikus kalandra, de családszinten is beszélnek arról, hogy mi lenne számukra a legjobb.

Kevin de Bruyne: “Saudi? At my age you have to be open to everything”.



“You're talking about incredible amounts of money in the last stage of my career, you have to think about that”.



“For my wife, an exotic adventure is okay. I have to think about my future”, told @HLN_BE. pic.twitter.com/JvMxQoV5YH