Karrierje újrakezdésén dolgozik az egyszeres angol válogatott Mason Greenwood, aki ellen februárban ejtette a vádakat az ügyészség. Annyi már biztos, hogy a futballista elhagyja a Manchester Unitedet.

Korábban angol másodosztályú klubok érdeklődtek iránta, de szóba került a szaúdi lehetőség is, de annak Steven Gerrard „vetett véget”, amikor szólt klubjának, ne szerződtessék a futballistát.

A legvalószínűbb opciónak Törökország és Olaszország tűnik, mindkét régióból érdeklődnek a jobb oldali támadó iránt. A korábban Manchesterben is dolgozó José Mourinho által irányított AS Roma is a jelöltek között szerepel.

Greenwoodot 2025-ig köti szerződés klubjához, legnagyobb valószínűség szerint kölcsönadják, mivel évek óta nem szerepelt tétmérkőzésen. A United célja lehet, hogy a szerződésbe egy kivásárlási árat is rögzítsenek.

Az átigazolási időszak augusztus 31-ig tart Angliában.

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images