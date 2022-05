A legújabb hírek szerint Cristiano Ronaldo ezen a nyáron visszatérhet a Real Madridba.



A portugál sztár tavaly nyáron tért vissza a Manchester Unitedbe, ahol bár remek szezont futott és 23 gólt lőtt, mégsem lehetett teljesen boldog. A BL-ben és a bajnokságban szerzett találatai ellenére a klub trófea nélkül marad az idei szezonban. Ráadásul mivel a Vörös Ördögök jelenleg a tabella hatodik helyén állnak, jövőre nem lehetnek ott a legrangosabb európai kupasorozatban.



Amennyiben a legújabb hírek igaznak bizonyulnak, az ötszörös aranylabdásnak nem kell lemondania a BL-ről. A Mirror szerint ugyanis a portugál felkeltette egykori klubja, a Real Madrid érdeklődését. A spanyolok tudják, hogy Ronaldo neve garancia a gólokra, így most várják egykori játékosuk megmozdulását.



Amikor Ronaldo visszatért az Old Traffordra, kétéves szerződést kötött az angolokkal, ám ennek ellenére bizonytalan a jövője.



A csapat irányítását a következő szezonban Erik ten Hag veszi át Ralf Rangnicktól. A holland edző szeretné újjáépíteni a Manchester Unitedet, amihez a fiatalság által képviselt energiákra van szüksége, ebbe a képbe pedig nem biztos, hogy belefér a 37 éves Ronaldo.

Erik ten Hag átveszi Ralf Rangnick irányítását, és megkezdi az újjáépítését, csapatának nagy átdolgozása várható.



A sztárjátékos a Chelsea elleni meccsen megszerezte 100. gólját a Premier League-ben. A „Kékek” elleni meccset követően Rangnickot Ronaldo jövőjéről is kérdezték.



Arra a kérdésre, hogy az ötszörös Aranylabdás a következő szezonban is a Manchester Unitednél marad-e, így válaszolt: "Meg kell beszélnünk ezt magunk között: Eriknek (ten Hag), jómagamnak és az igazgatóságnak.”



„Cristianónak még egy évig szerződése van, és az is fontos, hogy lássuk és megtudjuk, mit akar csinálni ő, és megtudjuk, marad-e. Eddig nem tudtam beszélni Erikkel, és most nincs értelme beszélni róla” – tette hozzá.



Forrás: sportbible.com

Borítókkép: Facebook.com/Real Madrid C. F.