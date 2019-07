Arsenal játékosként Mesut Özil gyakran célpontjává válik a Tottenham rajongóinak, de bizonyította egy új "trófeagyűjteményes" poénnal, hogy vissza is adja, amit kap.

A Spurs vasárnapi csapatfotójára az angolok furcsa felállásban álltak fel, hagyva egy hatalmas lyukat a hátsó sorban. A csapat rajongója rögtön le is csapott Twitteren a lehetőségre, és megkérdezte, hogy miért is van Özil az ő csapatuk fotóján, a németet a láthatatlan játékosként beállítva.

Néhány nappal később aztán, miután sok pozitív visszajelzést kapott, Özil abszolút megfordította a helyzetet. Az Ágyúsok középpályása olyan válasszal állt elő, ami valószínűleg legnagyobb kritikusait is mellé állította: "Ha elég közelről nézed… Láthatod a trófeagyűjteményetek is" – írta.

If you look closely ... you can see your trophy cabinet#YaGunnersYa https://t.co/e5YCn1doDt