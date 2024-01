Roy Keane nemrég hosszasan fejtegette, hogy Bruno Fernandes veszteséget okozott a Manchester Unitednek bizonyos helyzetekben mutatott figyelmetlenségével.

A Stick to Football podcastben a United korábbi csapatkapitánya így nyilatkozott: „Ha megfigyeled őt [Brunót] nemzetközi szinten, ugyanazt csinálja. Nem lehet minden az edzők és a menedzserek hibája.”

„Adott egy játékos, aki, ha mindent megcsinál és varázsol, akkor szinte megbocsátasz neki, de ha egy küszködő csapatnál szerepel, és teljesítményével kilóg a sorból, azt mondod: kivégzel minket, sokba kerülsz nekünk.”

Keane egy nem túl hízelgő összehasonlítást is tett Paul Pogbával, hozzátéve: ”Pogbát mindig így szoktam jellemezni - szerintem van különbség egy nagy tehetség és egy nagy játékos között."

„Pogba nagy tehetség volt, de nem gondoltam, hogy nagyszerű játékos, és ugyanez a helyzet Bruno Fernandes esetében is."

„Kétségtelen, hogy a tehetség ott van, de valami [hiányzik], a nagy játékosok, fejében van, hogy hol kell lenniük, akár védekezésnél, akár a labdaszerzésnél.”

Brunót gyakran éri támadás a rossz passzaiért és a bírókkal szembeni dühkitöréseiért is. A csapatkapitány ebben a szezonban öt gólt szerzett és további gólpassz fűződik a nevéhez a versenyek során. Bár a számai csökkentek a korábbi időszakához képest, Bruno még mindig kulcsfontosságú tagja a csapatnak.

Mint mindig, most is a legtöbb játékpercet kapó játékosok között szerepel, és a csapatlapon is az első nevek között szerepel. Valamit biztosan jobban csinál, mint Pogba.

Borítókép: Getty Images