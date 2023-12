Darwin Nunez egy pár pillanat alatt összefoglalta a kaotikus játékstílusát, amikor is egy zseniális pillanatban visszaszerezte a labdát a Liverpool második gólját megelőzően.

A Liverpool szerdán 2-0-ra legyőzte a Sheffield United-et, és ezzel felzárkózott a listavezető Arsenal mögé a bajnokságban.

Virgil van Dijk nyitotta a gólok sorát, miután Trent Alexander-Arnold egy szögletrúgás során kiszemelte őt, miközben sokkolta a nézőket a félig letolt rövidgatyájával.

A Vörösök a mérkőzés végi hosszabbításban biztosították be a győzelmet, amikor is Szoboszlai Dominik higgadt befejezéssel megszerezte harmadik gólját a Liverpool színeiben, a gólpassz pedig nem mástól, mint az elég kaotikus módon játszó Nunez-től érkezett.

Az uruguayi, miután eladta a labdát, rögtön egy szenzációs szereléssel vissza is szerezte azt, majd jó helyzetfelismeréssel a magyar középpályásnak adott egy elképesztő passzt, aki higgadtan fejezte be az akciót.

