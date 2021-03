A Chelsea és a francia válogatott középpályása, N’Golo Kanté elismerte, hogy korábban lett volna lehetősége csatlakozni a Paris Saint-Germain együtteséhez.



Fotó: Adrian Dennis - Pool/Getty Images

Thomas Tuchel is beismerte már korábban, hogy már évek óta szeretne együtt dolgozni Kantéval, ám ez egészen idáig nem jött létre. Most a középpályás is megszólalt, hogy egyszer már visszautasította Tuchelt, aki a PSG-be akarta őt csábítani.

„Tudtam, hogy érdeklődik irántam a Paris Saint-Germain, és akkoriban Tuchel volt ott az edző, de nem akartam távozni. Boldog voltam itt, ezért döntöttam a maradás mellett. Nem beszéltem erről senkivel.”

Kanté 2016 nyarán hagyta el a Leicester City-t a Chelsea kedvéért. Azóta több mint 200 mérkőzést játszott a klubban. A 29 éves játékos jelenlegi megállapodása 2023-ig érvényes.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images