Sokáig téma volt Harry Kane távozása a Tottenhamtől, az egyik legtöbbet pletykált érdeklődő a Bayern volt érte.



A Spurs nemrég kiesett az FA kupából, ez pedig ismét elindította a pletykacunamit, ami a játékos jövőjét illeti.

2021-ben Kane a Manchester City ajánlatát fontolgatta, ám akkor végül nem sikerült az átigazolás. Most ismét Manchester a célpont, de annak vörös oldala. Legalábbis Gary Neville szerint…

„Nagyszerű játékos és úgy gondolom, hogy ha most lehetőséget kapna az átigazolásra Manchesterből, élne vele.”



„Ez viszont valószínűleg nem a City lenne Haaland miatt, hanem inkább a Manchester United, akik középcsatárt keresnek.”



„A Tottenham szurkolók dühösek lesznek rám, hogy a TV-ben mondott okoságokkal akarom Manchesterbe csábítani játékosukat, de ez nem így van. Számomra tényleg ez a leglogikusabb lépés.”

Neville azt is kifejtette, hogy ő a rivalizálás miatt kizárná a Chelsea-t és az Arsenalt a jelöltek közül, mivel ennél lojálisabbnak tartja Kane-t.

Neville on Kane "Harry Kane is going to want to win trophies, I think. It's whether he sees it as being a case whereby he commits to Tottenham for his last five years and he does what some players have done."#MUFC #UTFR #GlazersOut #GGMU #IFB #MUFC_FAMILY pic.twitter.com/IsjkHOIh5G