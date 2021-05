A 27 éves Harry Kane a szezon végén távozhat a Tottenhamből. Az egykori nagyszerű labdarúgó, Teddy Sheringham szerint itt a nagyszerű alkalom, hogy a Manchester United megtalálja a gólgyárosát.

Kane az elmúlt hónapokban látszólag komolyan megfontolja a jövőjét, és egyre inkább a távozáson jár az esze. Az angol csapatkapitány tavasszal jelezte, hogy lehetséges a távozása, ha a klub továbbra is gyenge formát mutat. Több szakértő és egykori játékos is kifejtette a véleményét a kérdésben. A Tottenham és a Manchester United egykori játékosa, Teddy Sheringham szerint nincs idő gondolkozni, a Vörös Ördögök vezetőségének ki kell nyitnia a pénztárcáját és szerződtetniük kell Kane-t, ahogy azt tették vele is 1997-ben.

„Az emberek Haaland fantasztikus tehetségéről beszélnek, aki hihetetlen potenciált mutat, de Harry Kane a legjobb kilences a világon. A Manchester United, ha megengedheti magának, akkor vegyék meg. A Tottenham rajongói erről legszívesebben nem is hallanának, de az elmúlt három évben ez már nagyon érik. Kane a legjobb, és mindenki őt akarja.”

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images