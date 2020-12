Édesapja nyomdokaiba léphet Wayne Rooney legnagyobb fia, a 11 éves Kai.

A United gólrekordere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint négy fia közül a legidősebb aláírta a szerződését egykori klubjával.



A 38 éves Rooney, aki jelenleg a másodosztályú Derby County játékos-edzője. Az angol válogatott egykori csatára 2004-ben szerződött a MU-hoz az Evertontól, és csillogó karriert futott be.Az egykori angliai csatár csillogó 13 éves karriert futott be az Old Traffordnál, 559 meccsen 253-szor szerzett gólt, és megdöntötte Bobby Charlton régóta fennálló gólrekordját 2017 januárjában.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son pic.twitter.com/tTYuUZj7yn