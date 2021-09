A Liverpool 3-0-ra nyert a Leeds elleni Premier League-mérkőzésén, a „Vörösök” örömét ugyanakkor beárnyékolta, hogy fiatal tehetségük, Harvey Elliott súlyos bokasérülést szenvedett.



A 18 éves játékos sorozatban harmadik szezonját kezdte meg a Liverpool-nál, most azonban könnyen lehet, hogy hosszabb kihagyásra kényszerül.

A Leeds elleni találkozó 60. percében Pascal Strujik rácsúszott Elliottra, aki nagy fájdalmakkal zuhant a földre. Strujikot kiállították, Eliottot pedig hordágyon szállították le a pályáról.

Bár konkrét diagnózis még nincs, a felvételek alapján nagyon úgy tűnik, hogy a játékos hónapokig nem szerepelhet majd.

Az eset Jürgen Klopp közvetlen közelében történt. Az edző döbbenten nézte végig a jelenetet, majd a meccs utáni interjúban könnyeivel küszködve mesélt játékosa sérüléséről.

"We will wait for him"



A visibly emotional Jurgen Klopp hopes Harvey Elliott will recover from his serious injury as quickly as possible pic.twitter.com/uh7B8vs9W1