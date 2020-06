Jürgen Klopp vezetőedző arra kéri a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolóit, hogy maradjanak otthon, és ne menjenek vasárnap a Goodison Park környékére.

A Premier League listavezetője vasárnap a városi rivális Everton otthonában folytatja szereplését a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet után. Korábban úgy tűnt, semleges helyszíneken rendezik a mérkőzéseket az újrakezdést követően, de ezt a javaslatot végül elvetették, így a Bajnokok Ligája-címvédő Liverpool a saját stadionjától mindössze egy mérföldre lévő Goodison Parkban tér vissza.



A város és a klub vezetése továbbra is aggódik a csoportosulások kialakulása miatt, mivel a tabellát 25 pontos előnnyel vezető Liverpool FC-nek mindössze két győzelemre van szüksége, hogy biztosítsa újabb - 30 év után az első - bajnoki címét.



Sokan úgy gondolják, hogy a március 11-én játszott Liverpool-Atlético Madrid BL-nyolcaddöntő jelentős szerepet játszott a koronavírus terjedésében, Jürgen Klopp pedig a klub honlapján úgy fogalmazott, az elmúlt három hónap erőfeszítései után nem akarja, hogy mindez megismételődjön.



"Úgy gondolom, ez jó lecke volt, amiből tanultunk. A bajnokság most újraindul, mert felelősségteljesen viselkedtünk. Megtettük azokat a dolgokat, amelyeket meg kellett tennünk, mert meg akartuk menteni a szeretteinket, és mindenki mást" - vélekedett a német szakvezető.



Hozzátette, a klubnak szüksége van a szurkolókra, de ezúttal otthon kell maradniuk, és onnan, biztonságos környezetből kell drukkolniuk.



"Ez még mindig a futball, és még mindig nektek szól. Mi a stadionban leszünk, de ti ezúttal otthon. Megígérem, hogy érezni fogjuk a támogatásotokat, hiszen a mi üzemanyagtartályunkban 80-90 százalékban továbbra is ti vagytok a benzin" - magyarázta Klopp.

Kép: John Powell/Liverpool FC via Getty Images