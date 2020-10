A 11 éves Lewis Balfe egy átlagos fiatal, aki középiskolai tanulmányai megkezdésére készül Angliában.

Az ezzel kapcsolatos szorongásai kezelésére egy szakértő azt tanácsolta neki, hogy írja meg egy hősének, hogy mitől fél.

Lewis nem habozott, tollat ragadot és megírta félelmeit Jürgen Kloppnak, a Liverpool menedzserének.

Amire azonban nem számított a fiatal, hogy hamarosan válasz is érkezett, magától Jürgen Klopptól.

"Kezdhetem azzal, hogy elárulok egy titkot neked? Én is szoktam izgulni. Hogy őszinte legyek, akkor kezdenék igazán aggódni, ha már nem izgulnék, mert amikor ez történik velem, akkor megvan rá a lehetőségem, hogy ezt az energiát egy pozitív dologgá alakítsam. Tudom, hogy egy korodbeli fiú számára furcsán hangzik, hogy a Liverpool menedzsere is érezheti úgy magát, ahogy te, de bizony így van.



A leveledből az is látszik, hogy te egy meggondolt, gondoskodó srác vagy, és amikor valaki ilyen tulajdonságokkal bír, akkor nehéz elkerülni, hogy izguljon. Azt kérdezted tőlem, mit teszek akkor, amikor a játékosaim is így éreznek, a válasz pedig roppant egyszerű - emlékeztem őket rá, hogy mennyire fontosak számomra és hogy hiszek bennük, és kétségem sincs afelől, hogy a családod pontosan ugyanígy van veled.



Ne izgulj amiatt, hogy rossz dolgok történnek. Biztos tudod, hogy jó néhány döntőt veszítettem el, és ez nem valami jó érzés, de a barátaim és a családom segítségével tovább mentem, így néhány igazán jó élménnyel gazdagodhattunk.



Ha hosszasan tűnődtem volna a rossz pillanatokon, tudom, hogy ez nem történhetett volna meg, így arra kérlek, légy pozitív magaddal kapcsolatban, és csak előre nézz, mert tudom, hogy még fantasztikus dolgok várnak rád, amíg felnősz.



Ne feledd, te is a Liverpool család tagja vagy, ami azt jelenti, hogy még sok-sok millió hozzád hasonló ember szeretné, hogy annyira boldog légy, amennyire csak lehetsz. Az, hogy szurkolsz nekünk, rengeteget jelent nekem és mindenki számára a Liverpoolnál, így abban bízom, hogy ez a levél megmutatja számodra, hogy mi is szurkolunk neked.



You'll Never Walk Alone"





Borítókép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Forrás: liverpoolecho.co.uk, Hunfield Road facebook