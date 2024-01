A Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp mindig is híres volt arról, hogy egy percig sem bízza el magát, ezt a jó szokását pedig most is megtartotta.



A Liverpool a Manchester City és az Arsenal előtt vezeti a tabellát, ami a tavalyi ötödik hely után már így évközben is nagy előrelépésnek tekinthető.

Ennek ellenére Klopp úgy véli, van még mit tanulniuk, és nem állhat meg a fejlődés.

„Az emberek azt hiszik, hogy az, hogy vezetjük a tabellát, azt jelenti, hogy bajnokok leszünk és címeket nyerünk. Ez nem így van, ez csupán annyit tesz, hogy mi vagyunk az a csapat, akikkel senki nem akar szembenézni. Még sokat kell fejlődnünk, de jó az irány, amerre haladunk.”



„Néha szükséged van arra, hogy kudarcok érjenek, mert így tudod értékelni a sikereket. Az egyetlen dolog, amit tehetsz, ha lent vagy, hogy keresed az utat felfelé. Nekem ez a munkám, ami sokszor nagy nyomás az emberen.”

Klopp arról is beszélt, hogy kifejezetten elégedett a nyáron érkezett játékosokkal, köztük Szoboszlai Dominikkel is.

„Azokat a játékosokat, akiket nyáron igazoltunk, csak akkor ismered meg igazán, ha már itt vannak a csapattal. Azt tudtuk, hogy remek játékosok, de már az is nyilvánvaló, hogy nagyszerű jellemű srácok, akik szuperül beilleszkedtek.” – mondta Klopp.

Fotó: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images