A Liverpool rossz időszakon megy keresztül, ezt meg pedig a vezetőedző renoméja is megsínyli.

Egyre több felől hallani, hogy a német menedzsernek távoznia kéne, mert már képtelen megújulni és visszatérni a helyes útra.

Legutóbbi nyilatkozatából ugyanakkor az derül ki, hogy ő ezt teljesen máshogy látja és nagyon elszánt, hogy megfordítsa a szerencséjét.

„Mainzból a karrierem miatt távoztam, Dortmundban pedig kimerültem. Itt viszont nem érzem magam fáradtnak! Régóta itt vagyok és túl nagy a felelősségem ahhoz, hogy csak úgy lelépjek.”

„Ez egy nehéz időszak, természetesen nekem is, de meg akarom ezt oldani. Ha az emberek hisznek bennem, együtt átvészelhetjük ezt és visszatérhetünk a helyes útra!”

Az edző mellett a játékosok is sok támadást kapnak a mutatott játék miatt. Mohamed Salah teljesítménye sem közelíti meg az előző éveket, ez pedig okot ad arra is, hogy távozásáról pletykáljanak a nemzetközi sportsajtóban.

"If people believe in me, then we will go through this together... We will have great times again."



"I will not and I cannot go. I have too much responsibility and I want it. It's difficult times but this club is so special because we believe."



Jürgen Klopp pic.twitter.com/r9qs7DWVT3