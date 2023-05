Elképesztő mérkőzésen tartotta otthon a három pontot a Liverpool a Tottenham ellen vasárnap délután, ami először gyorsan megszerzett háromgólos előnyét adta le, majd az utolsó másodpercekben Diogo Jota találatával a győzelmet szerezte meg.

Ha valaki nem ismerné a vörösök idei szezonját, dióhéjban eddig pont olyan, mint az előbb lefestett forgatókönyv.

Az őrület a hazaiak negyedik gólját követően akkor vált teljessé, amikor Jürgen Klopp a negyedik bíró arcában kezdett ünnepelni, amiért sárga lapot kapott. Állítása szerint Paul Tierney – akinek már a delegálása is kisebbfajta közfelháborodást váltott ki az Anfield Roadon – mondott neki valamit, ami egyáltalán nem oké.

Enjoy the pick of the action from a pulsating @PremierLeague match at Anfield #LIVTOT pic.twitter.com/2UIqVRNzkC